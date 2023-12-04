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Сегодня, 12:07

Испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин скончался в возрасте 30 лет

Виктория Кравченко
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Испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин умер в возрасте 30 лет, сообщает The Sun.

О его смерти написала его подруга на своей странице в соцсети. Что стало причиной смерти — не сообщается.

Мартин стал известен в сети под никами H?roe Fitness и Villano Fitness. Он со своей аудиторией обсуждал варианты спортивного питания с веганской точки зрения. На его аккаунты подписаны сотни тысяч человек.

Он давал своим поклонникам советы о том, как набрать мышечную массу.

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