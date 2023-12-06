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Сегодня, 16:40

Певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии журнала Time

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тейлор Свифт.
Фото Global Look Press

Американская певица Тейлор Свифт была признана человеком года по версии журнала Time.

В материале указано, что 33-летняя певица заслужила это звание, поскольку за прошедший год усовершенствовала свое мастерство не только в музыке, но и в качестве «главного рассказчика современной эпохи».

«За то, что Тейлор Свифт построила свой собственный мир, в котором нашлось место для многих, превратила свою историю в мировую легенду и принесла радость обществу, отчаянно нуждающемуся в ней, она стала человеком года по версии TIME в 2023 году», — написано в статье.

«Это самое гордое и счастливое чувство, самое творчески реализованное и свободное из всех, что я когда-либо испытывала», — приводит слова Свифт Time.

Она стала первым человеком, выбранным за достижения в области искусства. Всего на звание человека года было номинировано девять кандидатов, среди которых были президент России Владимир Путин, король Великобритании Карл III, кукла Барби из одноименного фильма, председатель КНР Си Цзиньпин, разработчик ChatGPT Сэм Альтман, сценаристы и актеры Голливуда.

Журнал Time выбирает человека года ежегодно с 1927 года. В 2022 году им стал президент Украины Владимир Зеленски.

Осенью 2023 года сообщалось, что Тейлор Свифт встречается с победителем Супербоула и игроком «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси.

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