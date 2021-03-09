В России выявлено меньше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на вторник, 9 марта, за последние сутки в России выявлено 9 445 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 336 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 931 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 066), Санкт-Петербурге (941), Московской области (523), Нижегородской области (373) и Ростовской области (262).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 342 474 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 809 летальных исходов, выздоровели 3 932 177 человек.