Главное о коронавирусе в России и мире на 8 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 27 246 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 936 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 566 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4595), Санкт-Петербурге (2501), Московской области (1490), Самарской области (657) и Нижегородской области (629).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 717 356 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 214 485 летальных исходов, выздоровели 6 819 796 человек.

— В России зафиксировали новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 8 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 237 595 393.

Первое место по числу зараженных занимают США — 45 021 267 человек. Далее идут Индия (33 915 569) и Бразилия (21 532 558).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 730 206. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (599 865) и Индия (450 160).

— Вьетнам в ближайшее время начнет применять вакцину «Спутник V» в рамках общенациональной вакцинации.

— В Латвии объявлена чрезвычайная ситуация в здравоохранении из-за COVID-19. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Латвия может попросить международной помощи для лечения больных и развернуть полевой госпиталь.