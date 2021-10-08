В России за сутки зафиксировано наибольшее число смертей от коронавируса

За последние сутки в России выявлено 27 246 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 936 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 566 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4595), Санкт-Петербурге (2501), Московской области (1490), Самарской области (657) и Нижегородской области (629).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 717 356 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 214 485 летальных исходов, выздоровели 6 819 796 человек.