Путин заявил, что регионы страны должны увеличить расходы на спорт к 2024 году

Президент Владимир Путин заявил, что регионам России необходимо увеличить расходы на спорт к 2024 году.

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить при поддержке правительства РФ доведение к 2024 году минимальной доли расходов (в общем объеме расходов бюджетов субъектов РФ) по разделу «Физическая культура и спорт» не менее чем до 2 процентов, обратив особое внимание на финансирование мероприятий в сфере массового спорта», — говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение этого поручения назначены руководители регионов и премьер-министр Михаил Мишустин.