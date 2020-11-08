Главное о коронавирусе в России и мире на 8 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 20 498 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 286 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 492 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 751), Санкт-Петербурге (1 331), Московской области (644), Нижегородской области (429) и Архангельской области (350).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 774 334 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 30 537 летальных исходов, выздоровело 1 324 419 человек.

— В России третий день подряд фиксируют более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки.

— Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что пандемия коронавируса «серьезно ударила» по бюджету столицы. По его словам, в этом году Москва не досчитается около 500 миллиардов рублей дохода.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 7 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 50 301 195.

Первое место по числу зараженных занимают США — 10 185 012 человек. Далее идут Индия (8 507 754) и Бразилия (5 653 561).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 243 269. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (162 286) и Индия (126 162).

— Количество случаев коронавируса в мире за весь период пандемии превысило 50 миллионов.

— Зафиксированы новые антирекорды по числу заболевших за сутки во Франции (60 486 человек), Италии (37 809), Польше (27 875) и Украине (10 746).