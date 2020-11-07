Главное о коронавирусе в России и мире на 7 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 20 396 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 16 803 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 829), Санкт-Петербурге (1258), Московской области (629), Нижегородской области (434) и Архангельской области (359).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 753 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 30 251 летальный исход, выздоровело 1 312 927 человек.

— В России второй день подряд фиксируют более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

— Власти Москвы не рекомендуют жителям столицы передвигаться по городу без лишней необходимости из-за роста случаев заражения инфекцией.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 7 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 49 705 707.

Первое место по числу зараженных занимают США — 10 059 782 человек. Далее идут Индия (8 462 080) и Бразилия (5 632 505).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 242 239. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (162 035) и Индия (125 605).

— В США — больше 10 миллионов случаев коронавируса за весь период пандемии.

— В Румынии вводят общенациональный комендантский час, с понедельника школы будут закрыты на 30 дней. Это связано с тем, что количество случаев заражения коронавирусом за сутки в стране увеличилось в два раза за две недели.