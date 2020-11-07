Главное о коронавирусе в России и мире на 7 ноября: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Главное в России
За последние сутки в России выявлено 20 396 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 16 803 человека.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 829), Санкт-Петербурге (1258), Московской области (629), Нижегородской области (434) и Архангельской области (359).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 753 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 30 251 летальный исход, выздоровело 1 312 927 человек.
— В России второй день подряд фиксируют более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
— Власти Москвы не рекомендуют жителям столицы передвигаться по городу без лишней необходимости из-за роста случаев заражения инфекцией.
Главное в мире
По данным Worldometers, на день 7 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 49 705 707.
Первое место по числу зараженных занимают США — 10 059 782 человек. Далее идут Индия (8 462 080) и Бразилия (5 632 505).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 242 239. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (162 035) и Индия (125 605).
— В США — больше 10 миллионов случаев коронавируса за весь период пандемии.
— В Румынии вводят общенациональный комендантский час, с понедельника школы будут закрыты на 30 дней. Это связано с тем, что количество случаев заражения коронавирусом за сутки в стране увеличилось в два раза за две недели.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.