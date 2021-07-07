Главное о коронавирусе в России и мире на 7 июля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 23 962 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 725 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 067 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5621), Московской области (2531), Санкт-Петербурге (1906), Нижегородской области (477) и Воронежской области (388).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 682 634 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 140 041 летальный исход, выздоровели 5 121 919 человек.

— С 7 июля россияне, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели в течение последних шести месяцев, не обязаны сдавать ПЦР-тест при возвращении из-за границы.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 7 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 185 395 579.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 622 690 человек. Далее идут Индия (30 663 665) и Бразилия (18 855 015).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 621 561. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (527 016) и Индия (404 240).

— С 16 августа в Великобритании отменят режим самоизоляции для тех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом, но до этого прошел полную вакцинацию от болезни.