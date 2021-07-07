Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Главное о коронавирусе в России и мире на 7 июля: статистика и факты

11:20
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
Теги:

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 23 962 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 725 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 067 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5621), Московской области (2531), Санкт-Петербурге (1906), Нижегородской области (477) и Воронежской области (388).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 682 634 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 140 041 летальный исход, выздоровели 5 121 919 человек.

— С 7 июля россияне, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели в течение последних шести месяцев, не обязаны сдавать ПЦР-тест при возвращении из-за границы.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 7 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 185 395 579.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 622 690 человек. Далее идут Индия (30 663 665) и Бразилия (18 855 015).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 621 561. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (527 016) и Индия (404 240).

— С 16 августа в Великобритании отменят режим самоизоляции для тех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом, но до этого прошел полную вакцинацию от болезни.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Испания не разрушила проклятие второй серии пенальти на Евро
Англия — Дания: прогноз Николая Писарева на полуфинал Евро-2020
Италия по пенальти обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020
Черчесов, исполком, Симонян. Пять вопросов к РФС
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное