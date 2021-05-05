Главное о коронавирусе в России и мире на 5 мая: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 7 975 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 360 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 506 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 432), Санкт-Петербурге (711), Московской области (601), Ростовской области (209) и Воронежской области (146).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 847 489 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 111 895 летальных исходов, выздоровели 4 464 550 человек.

— Роспотребнадзор заявил о необходимости введения второй дозы вакцины от COVID-19.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 5 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 155 014 880.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 274 659 человек. Далее идут Индия (20 665 148) и Бразилия (14 860 812).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 592 409. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (411 854) и Индия (226 188).

— В Турции ужесточат условия локдауна. С 7 мая в магазинах будет разрешена торговля только основными продуктами питания, средствами гигиены и кормом для домашних животных.

— Антирекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом зафиксирован в Непале — 7 587 новых случаев. В Индии за всё время пандемии выявили более 20 млн заболевших.