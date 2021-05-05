В России выявили 7 975 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 7 975 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 360 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 506 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 432), Санкт-Петербурге (711), Московской области (601), Ростовской области (209) и Воронежской области (146).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 847 489 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 111 895 летальных исходов, выздоровели 4 464 550 человек.