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В России выявили 7 975 новых случаев коронавируса

11:10
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 7 975 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 360 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 506 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 432), Санкт-Петербурге (711), Московской области (601), Ростовской области (209) и Воронежской области (146).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 847 489 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 111 895 летальных исходов, выздоровели 4 464 550 человек.

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