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В России выявили 7 639 новых случаев коронавируса

11:15
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 7 639 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 351 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 7 788 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 114), Санкт-Петербурге (715), Московской области (600), Ростовской области (211) и Воронежской области (144).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 855 128 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 112 246 летальных исходов, выздоровели 4 472 338 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2898

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