Главное о коронавирусе в России и мире на 3 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 18 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 690 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1633), Санкт-Петербурге (1437), Московской области (681), Свердловской области (519) и Ростовской области (477).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 975 174 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 185 611 летальных исходов, выздоровели 6 236 738 человек.

— Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока нет распространения новых штаммов коронавируса, в частности штамма «лямбда».

— Побочные реакции на вакцины от коронавируса при ревакцинации не отличаются от тех, что уже были известны, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 3 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 220 010 773.

Первое место по числу зараженных занимают США — 40 513 018 человек. Далее идут Индия (32 903 289) и Бразилия (20 830 712).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 662 853. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (582 004) и Индия (439 916).

— Ученые зафиксировали увеличение скорости мутирования коронавируса. Результаты нового исследования могут помочь при оценке скорости распространения COVID-19, а также понимания механизма, который использует патоген для избежания действия вакцин.

— Эффективность «Спутника V» по итогам вакцинации в Сан-Марино составила 95%. Сан-Марино стало первым государством Европы, которое победило коронавирус и сняло ограничения, благодаря включению вакцины «Спутник V» в национальный портфель.