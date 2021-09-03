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В России за сутки выявили 18 856 новых случаев коронавируса

11:35
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 18 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 690 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1633), Санкт-Петербурге (1437), Московской области (681), Свердловской области (519) и Ростовской области (477).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 975 174 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 185 611 летальных исходов, выздоровели 6 236 738 человек.

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Сергей Разин все материалы автора

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