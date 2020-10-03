Главное о коронавирусе в России и мире на 3 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 9 859 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 2 680 случаев (27,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 884), Санкт-Петербурге (358), Московской области (259), Ростовской области (219) и Нижегородской области (199).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 204 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 251 летальных исходов, выздоровело 975 859 человек.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 3 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 34 838 209.

Первое место по числу зараженных занимают США — 7 549 323 человек. Далее идут Индия (6 473 544) и Бразилия (4 882 231).

По числу смертей от коронавируса наиболее пострадали США (213 524), Бразилия (145 431), Индия (100 875) и Мексика (78 492).

— Президент США Дональд Трамп, который накануне сообщил об обнаружении у него коронавируса, госпитализирован в клинику имени Уолтера Рида, откуда продолжит руководить страной.