Главное о коронавирусе в России и мире на 28 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 40 096 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1159 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 29 318 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (8440), Санкт-Петербурге (3186), Московской области (2639), Самарской области (1357) и Нижегородской области (794).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 392 697 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 235 057 летальных исходов, выздоровели 7 272 053 человека.

— В России зафиксированы новые антирекорды по количеству случаев заражения коронавирусом (40 096) и летальных исходов (1159).

— В Московском регионе начался период нерабочих дней в связи с ситуацией на фоне пандемии, который продлится до 7 ноября.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 28 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 245 882 600.

Первое место по числу зараженных занимают США — 46 597 003 человека. Далее идут Индия (34 231 809) и Бразилия (21 766 168).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 761 856. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (606 726) и Индия (456 418).

— Правительство Бельгии ужесточило меры по борьбе с распространением коронавируса, по всей стране будут введены QR-коды для доступа в рестораны, а также на развлекательные и спортивные мероприятия.