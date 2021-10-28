Посещаемость матчей РПЛ и КХЛ в Татарстане во время нерабочих дней не изменится

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что матчи КХЛ и РПЛ в республике в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, пройдут без изменений.

«У нас на сегодня 30-процентная загрузка арен, обязательные QR-коды, предварительное согласование с оперштабом Татарстана и с руководителем Роспотребнадзора РФ Анной Поповой. Эти ограничения действуют, и с 30 октября ничего не меняется», — сказала Фазлеева ТАСС.

Во время нерабочих дней в Татарстане 30 октября состоится матч 13-го тура РПЛ «Рубин» — ЦСКА. «Ак Барс» в КХЛ проведет 3 домашних встречи с «Авангардом» (1 ноября), «Сибирью» (4 ноября) и «Автомобилистом» (6 ноября).

За последние сутки в Татарстане было выявлено 176 новых случаев заболевания COVID-19.