Главное о коронавирусе в России и мире на 27 мая: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 7 884 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 743 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 075), Санкт-Петербурге (844), Московской области (734), Ростовской области (190) и Воронежской области (148).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 017 795 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 119 194 летальных исхода, выздоровели 4 632 955 человек.

— Роспотребнадзор предложил запретить все массовые мероприятия в Калининграде на две недели из-за коронавируса.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 27 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 169 115 426.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 971 207 человек. Далее идут Индия (27 369 093) и Бразилия (16 275 440).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 606 179. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (454 623) и Индия (315 263).

— Госдеп рекомендовал гражданам США не посещать Японию, где через два месяца должна начаться Олимпиада. В Японии резко возросло число случаев заболевания коронавирусом, при этом страна отстает по темпам вакцинации.

— Вьетнам ужесточает ограничения, чтобы сдержать вспышку коронавируса на севере страны. В провинции Бакнинь ввели комендантский час.