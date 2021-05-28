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В России за сутки выявили 9 252 новых случая коронавируса

11:35
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 9 252 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 404 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 385 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (3 274), Санкт-Петербурге (840), Московской области (746), Ростовской области (182) и Воронежской области (150).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 044 459 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 120 406 летальных исходов, выздоровели 4 661 234 человека.

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