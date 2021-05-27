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В России за сутки выявили 9 039 новых случаев коронавируса

11:40
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 9 039 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 402 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 759 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (3 105), Санкт-Петербурге (836), Московской области (735), Ростовской области (184) и Воронежской области (149).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 035 207 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 120 002 летальных исхода, выздоровели 4 651 849 человек.

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