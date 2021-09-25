Главное о коронавирусе в России и мире на 25 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 22 041 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 822 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 16 325 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3211), Санкт-Петербурге (1907), Московской области (1106), Самарской области (569) и Воронежской области (543).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 398 415 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 203 095 летальных исходов, выздоровели 6 590 933 человека.

— В России нашли новый вариант коронавируса с мутациями штаммов «бета» и «дельта».

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 25 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 231 927 184.

Первое место по числу зараженных занимают США — 43 668 680 человек. Далее идут Индия (33 624 419) и Бразилия (21 327 616).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 705 293. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (593 698) и Индия (446 690).

— Власти Мальты разрешили въезд в страну вакцинированным путешественникам, в том числе из России.

— Полиция Швейцарии водомётами разгонала противников «ковид-паспортов». Протесты начались в ночь с 22 на 23 сентября, после введения правительством сертификатов, свидетельствующих о вакцинации, выздоровлении или отрицательном тесте на коронавирус.