В России за сутки выявили 22 041 случай заражения коронавирусом
11:55
За последние сутки в России выявлено 22 041 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 8,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 822 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 16 325 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3211), Санкт-Петербурге (1907), Московской области (1106), Самарской области (569) и Воронежской области (543).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 398 415 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 203 095 летальных исходов, выздоровели 6 590 933 человека.
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