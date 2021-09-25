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В России за сутки выявили 22 041 случай заражения коронавирусом

11:55
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 22 041 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 822 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 16 325 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3211), Санкт-Петербурге (1907), Московской области (1106), Самарской области (569) и Воронежской области (543).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 398 415 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 203 095 летальных исходов, выздоровели 6 590 933 человека.

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Сергей Разин все материалы автора

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