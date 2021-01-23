Главное о коронавирусе в России и мире на 23 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлен 20 921 новый случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 559 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 779 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Санкт-Петербурге (3 056), Москве (2 668), Московской области (1 121), Нижегородской области (487) и Свердловской области (390).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 698 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 68 971 летальный исход, выздоровело 3 109 315 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 23 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 98 764 787.

Первое место по числу зараженных занимают США — 25 390 042 человека. Далее идут Индия (10 640 544) и Бразилия (8 755 133).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 424 177. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (215 299) и Индия (153 221).

— Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2. К такому выводу пришла группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики, чье исследование опубликовано на сайте Cell Reports Medicine.

— Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) без объявления изменил рекомендации относительно вакцинации, позволив пациентам прививаться разными препаратами, при этом предупредил, что результат смешивания вакцин еще не изучен.

— Суд первой инстанции в немецком городе Веймар оправдал молодого человека, нарушившего введенные в связи с COVID-19 карантинные меры, и охарактеризовал их как «катастрофическое ошибочное решение».

— Парламент Чехии продлил до 14 февраля режим ЧС из-за коронавируса. В стране с 5 октября действует комендантский час. В общественных местах разрешены встречи не более чем двух человек, открыты только магазины с товарами первой необходимости.