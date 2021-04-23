Главное о коронавирусе в России и мире на 23 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на пятницу, 23 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 840 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 398 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 407 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 502), Санкт-Петербурге (694), Московской области (609), Ростовской области (238) и Нижегородской области (194).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 744 961 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 107 501 летальный исход, выздоровели 4 371 214 человек.

— Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что всплески коронавирусной инфекции в России можно ожидать через каждые три месяца.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 23 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 145 373 024.

Первое место по числу зараженных занимают США — 32 669 121 человек. Далее идут Индия (16 263 695) и Бразилия (14 172 139).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 584 226. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (383 757) и Мексика (214 095).

— Финляндия продлила ограничения на пересечение гражданами границ страны, в том числе с Россией, до 25 мая.

— Турция вводит трехдневный локдаун. На такой шаг власти страны пошли на фоне резкого увеличения случаев коронавируса.