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Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными

13:32
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Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой об объявлении дней между майскими праздниками нерабочими.

Таким образом, дни с 1 по 11 мая объявлены выходными. Об этом стало известно в ходе совещания по ситуации с распространением коронавируса в России.

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