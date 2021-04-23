Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой об объявлении дней между майскими праздниками нерабочими.

Таким образом, дни с 1 по 11 мая объявлены выходными. Об этом стало известно в ходе совещания по ситуации с распространением коронавируса в России.