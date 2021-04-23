В России выявили 8 840 новых случаев коронавируса

По состоянию на пятницу, 23 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 840 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 398 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 407 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 502), Санкт-Петербурге (694), Московской области (609), Ростовской области (238) и Нижегородской области (194).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 744 961 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 107 501 летальный исход, выздоровели 4 371 214 человек.