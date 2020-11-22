Главное о коронавирусе в России и мире на 22 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлен 24 581 новый случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 401 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 18 008 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 575), Санкт-Петербурге (2 668), Московской области (949), Нижегородской области (448) и Свердловской области (385).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 089 329 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 179 летальных исходов, выздоровели 1 595 443 человека.

— Председатель правительства РФ Михаил Мишустин внёс изменения в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 22 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 58 536 900.

Первое место по числу зараженных занимают США — 12 450 666 человек. Далее идут Индия (9 095 908) и Бразилия (6 052 786).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 261 790. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (169 016) и Индия (133 263).

— Власти Китая ввели карантин в расположенном на границе с Забайкальским краем городском округе Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия). Поводом для этого стали два выявленных там случая коронавирусной инфекции.

— Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний города Дунгуань китайской южной провинции Гуандун обнаружили коронавирус на внешней упаковке замороженной продукции из России.

— Группа стран «Большой двадцатки» должна обеспечить доступ к вакцине против коронавируса для всех народов, заявил в субботу на открытии виртуального саммита G20 король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

— Власти крупнейшего канадского города Торонто вводят карантин с 23 ноября. Новые меры подразумевают полное закрытие спортивных и досуговых центров, парикмахерских, салонов красоты. Заведения общественного питания смогут продавать еду только навынос. Карантин продлится как минимум до 21 декабря.

— Власти Азербайджана продлили действие карантинного режима до 28 декабря. На выходных на территории страны не будут работать общественный транспорт, рестораны, кафе, салоны красоты, все торговые объекты, кроме аптек и продуктовых магазинов.