Главное о коронавирусе в России и мире на 22 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 28 776 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 561 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 158 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 237), Санкт-Петербурге (3 760), Московской области (1 498), Нижегородской области (503) и Свердловской области (400).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 906 503 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 51 912 летальных исходов, выздоровело 2 319 520 человек.

— Россия с 22 декабря на неделю приостановила возобновленное в августе авиасообщение с Великобританией после того, как там обнаружили новый штамм коронавируса.

— Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе из-за распространения коронавируса будет продлен до 31 января 2021 года для пожилых граждан, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, сообщила глава региона Наталья Комарова.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 22 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 77 741 647.

Первое место по числу зараженных занимают США — 18 473 716 человек. Далее идут Индия (10 075 422) и Бразилия (7 264 221).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 326 772. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (187 332) и Индия (146 145).

— Власти Египта запретили праздничные вечеринки в отелях и ресторанах страны на Новый год. Увеселительные мероприятия будут под запретом на территории всех курортных зон.

— Все развлекательные новогодние программы в отелях Турции запрещены в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, говорится в циркуляре МВД, разосланном во все провинции страны.

— Японский автоконцерн Toyota приостанавливает работу заводов в Великобритании и Франции из-за ситуации вокруг новой мутации коронавируса.

— Королевская почта Великобритании в связи с транспортным кризисом, вызванным ситуацией вокруг нового штамма коронавируса, временно не принимает посылки и письма в Европу.

— Избранному президенту США Джо Байдену ввели первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer.

Прививка 78-летнему Байдену была сделана в штате Делавер в больнице ChristianaCare. Трансляцию из клиники вели американские телеканалы.