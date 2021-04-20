Главное о коронавирусе в России и мире на 20 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на вторник, 20 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 164 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 631 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (1 996), Санкт-Петербурге (687), Московской области (562), Ростовской области (235) и Нижегородской области (190).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 718 854 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 106 307 летальных исходов, выздоровели 4 343 229 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 20 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 142 749 981.

Первое место по числу зараженных занимают США — 32 475 043 человек. Далее идут Индия (15 321 089) и Бразилия (13 977 713).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 581 542. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (375 049) и Мексика (212 466).

— ВОЗ рекомендовал продлить на три месяца режим ЧС в мировом здравоохранении из-за ковида. Пандемия «продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», заявили в организации

— Гонконг приостановил сообщение с Индией, Пакистаном и Филиппинами из-за мутации коронавируса. Мутации обнаружены у 223 человек, однако до 16 апреля все случаи были завозными. Жители дома, где живет первый заразившийся мутацией N501Y, помещены на 21-дневный карантин.

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