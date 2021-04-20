В России выявили 8 164 новых случая коронавируса

По состоянию на вторник, 20 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 164 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 631 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (1 996), Санкт-Петербурге (687), Московской области (562), Ростовской области (235) и Нижегородской области (190).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 718 854 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 106 307 летальных исходов, выздоровели 4 343 229 человек.