Собянин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
19:10
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве ухудшилась в последние две-три недели.
«Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», – написал мэр.
По состоянию на вторник, 20 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 164 новых случая коронавируса в 83 регионах. Больше всего случаев заражения в Москве (1 996).
Дополнительная информация:
https://www.sobyanin.ru/vaktsinatsiya-ot-covid-19-dlya-starshego-pokoleniya
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