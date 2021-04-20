Собянин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве ухудшилась в последние две-три недели.

«Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», – написал мэр.

По состоянию на вторник, 20 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 164 новых случая коронавируса в 83 регионах. Больше всего случаев заражения в Москве (1 996).