Главное о коронавирусе в России и мире на 18 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 28 552 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 18 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 611 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 093 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 9371), Санкт-Петербурге (3 757), Московской области (1 485), Нижегородской области (503) и Свердловской области (402).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 791 220 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 49 762 летальных исхода, выздоровело 2 228 633 человека.

— Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», в числе прочих, назвали главным научным прорывом уходящего 2020 года.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 18 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 75 343 404.

Первое место по числу зараженных занимают США — 17 627 070 человек. Далее идут Индия (9 979 447) и Бразилия (7 111 527).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 317 929. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (184 876) и Индия (144 829).

— В Словении продлен на месяц «режим эпидемии»: государство ограничивает перемещения граждан внутри страны, запрещает выезд за границу без веской причины и строго следит за отсутствием массовых мероприятий.

— За последние сутки число новых выявленных случаев коронавируса в мире побило рекорд и составило более 730 тысяч. Кроме того, рекорд по количеству заболевших установлен в США — 247 403 случая коронавируса.