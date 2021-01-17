Главное о коронавирусе в России и мире на 17 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 23 586 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 481 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 23 440 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 012), Санкт-Петербурге (3 316), Московской области (1 426), Нижегородской области (484) и Свердловской области (395).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 568 209 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 65 566 летальных исходов, выздоровел 2 960 431 человек.

— Россия возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром с 27 января. Решение принято исходя из эпидемиологической обстановки.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 17 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 94 993 884.

Первое место по числу зараженных занимают США — 24 306 043 человека. Далее идут Индия (10 558 710) и Бразилия (8 456 705).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 405 261. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (209 350) и Индия (152 311).

— В Дании обнаружили первый случай нового штамма коронавируса из Южной Африки.