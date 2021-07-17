В России выявили 25 116 новых случаев коронавируса
11:05
За последние сутки в России выявлено 25 116 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 437 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4561), Московской области (2541), Санкт-Петербурге (1957), Нижегородской области (535) и Свердловской области (492).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 933 115 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 147 655 летальных исходов, выздоровели 5 322 345 человек.
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