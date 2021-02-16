Главное о коронавирусе в России и мире на 16 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на вторник, 16 февраля, за последние сутки в России выявлено 13 233 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 459 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 627 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 409), Санкт-Петербурге (1 082), Московской области (643), Нижегородской области (416) и Воронежской области (358).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 099 323 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 979 летальных исходов, выздоровело 3 624 663 человека

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 16 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 109 705 008.

Первое место по числу зараженных занимают США — 28 317 703 человека. Далее идут Индия (10 925 710) и Бразилия (9 866 710).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 498 203. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (239 895) и Мексика (174 657).

— В Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации, действующий с октября, до 28 февраля. В Чехии зарегистрировано чуть больше миллиона случаев коронавируса на 10 млн человек — страна замыкает вторую двадцатку в мире по этому показателю.

— В Великобритании начали работать «карантинные отели», куда помещают на 10 дней граждан страны, вернувшихся домой из стран с мутировавшими штаммами коронавируса. Проживание в таком отеле стоит 1750 фунтов, оплачивается оно за свой счет.

— Израиль будет допускать в страну до 2 тыс. авиапассажиров в сутки. Министерство обороны страны подготовит места в гостиницах для прохождения карантина прибывающими.