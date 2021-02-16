Михаил Боярский попал в больницу

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский 16 февраля попал в больницу, сообщает Telegram-канал «Mash».

По данным источника, диагноз, с которым 71-летний артист поступил в больницу, пока не известен. Коронавирус у Боярского не подтвержден, известно что 10 дней назад он от него прививался.

«Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей», — заявила Лариса Луппиан, супруга артиста.

Также известно, что Боярский находится в сознании, и по телефону сказал близким, что с ним все хорошо.