По состоянию на вторник, 16 февраля, за последние сутки в России выявлено 13 233 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 459 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 627 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 409), Санкт-Петербурге (1 082), Московской области (643), Нижегородской области (416) и Воронежской области (358).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 099 323 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 979 летальных исходов, выздоровело 3 624 663 человека.