Главное о коронавирусе в России и мире на 14 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора на 10.30 утра 14 августа, за последние сутки в России выявлено 5 065 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 114 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 568 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (688), Санкт-Петербурге (159), Московской области (156), Свердловской области (154) и Ставропольском крае (130).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 912 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 498 летальных исходов, выздоровело 722 964 человека.

— Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами информацию о повторном введении жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом с 15 сентября.

— Глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, Александр Гинцбург заявил, что вакцина, разработанная центром, будет защищать от коронавируса на протяжении как минимум двух лет.

Главное в мире

По данным Worldometers на 10.30 14 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 21 082 038.

Первое место по числу зараженных занимают США — 5 415 666 человек. Далее идут Бразилия (3 229 621), Индия (2 464 316), Россия (912 823) и ЮАР (572 865).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (170 415), Бразилия (105 564), Мексика (55 293), Индия (48 177) и Великобритания (41 347).

— Количество случаев коронавируса за весь период пандемии в мире превысило 21 миллион.

— Ученые из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) пришли к выводу, что у людей с отрицательным резус-фактором крови выше шансы на заражение коронавирусом.