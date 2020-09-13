Главное о коронавирусе в России и мире на 13 сентября: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Главное в России
По данным Роспотребнадзора за последние сутки выявлено 5 449 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 23,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 2 690 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (650), Санкт-Петербурге (206), Московской области (166), Ростовской области (162) и Нижегородской области (159).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 062 811 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 578 летальных исходов, выздоровело 876 225 человек.
— Кабмин РФ одобрил выделение выплат стимулирующего характера социальным работникам, оказывающим соцуслуги гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция.
Главное в мире
По данным Worldometers на день 13 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 28 947 510.
Первое место по числу зараженных занимают США — 6 676 601 человек. Далее идут Индия (4 754 356) и Бразилия (4 315 858).
По числу смертей от коронавируса также лидируют США (198 128), Бразилия (131 274), Индия (78 614) и Мексика (70 604).
— Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом во Франции за прошедшие сутки составило 10 561, это рекордный показатель, следует из данных санитарного агентства страны Sante Publique.
— Руководство Северной Македонии изучает возможность применения российской вакцины против COVID-19 для населения после того, как было проинформировано российской стороной об условиях поставок.
— Американская туристка, предположительно, стала распространителем коронавирусной инфекции в районе Гармиш-Партенкирхен в Баварии, где произошла вспышка COVID-19.