Главное о коронавирусе в России и мире на 13 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на субботу, 13 февраля, за последние сутки в России выявлен 14 861 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 502 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 765 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 953), Санкт-Петербурге (1 130), Московской области (884), Нижегородской области (441) и Воронежской области (356).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 057 698 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 79 696 летальных исходов, выздоровели 3 577 907 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 13 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 108 760 315.

Первое место по числу зараженных занимают США — 28 106 704 человек. Далее идут Индия (10 892 550) и Бразилия (9 765 694).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 492 521. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (237 601) и Индия (155 538).

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