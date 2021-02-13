В Москве почти побит рекорд по количеству выпавшего снега
В Москве за сутки к вечеру 13 февраля выпало почти рекордное количество снега.
Максимальная высота снежного покрова в столице за весь период метеонаблюдений, начиная с 1879 года, в это день, 13 февраля, составляла 60 сантиметров.
Сегодня эта цифра равна 56 см, хотя с некоторых метеостанций сообщалось о 71 см.
За неполные сутки снега выпало, как за две недели. При этом из Москвы вывезли 1 миллион 100 тысяч кубометров снега. Для сравнения большая спортивная арена «Лужники» по объему равна приблизительно трем миллионам кубометров. Снег при этом еще продолжают вывозить.
Ожидается, что сильный снегопад прекратится в субботу, хотя в воскресенье еще будет идти небольшой снег.
«В Москве выпала гора снега размером с легендарный стадион»: Попытка визуализировать снегопад года pic.twitter.com/7H2AVA3AUL— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 13, 2021
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