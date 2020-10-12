Главное о коронавирусе в России и мире на 12 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние в России выявлено 13 592 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 125 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 793 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 395), Санкт-Петербурге (538), Московской области (440), Ростовской области (274) и Нижегородской области (271).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 024 235 человек.

— Ученые Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН, первыми в России получившие нейтрализующие коронавирус антитела, подтвердили их эффективность на животных.

— Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в течение следующих 10-20 дней, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 12 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 37 756 559.

Первое место по числу зараженных занимают США — 7 991 998 человек. Далее идут Индия (7 120 538) и Бразилия (5 094 979).

По числу смертей от коронавируса наиболее пострадали США (219 695 летальных исхода), Бразилия (150 506), Индия (109 184) и Мексика (83 781).

— Власти Польши ужесточили меры борьбы с COVID-19: запрещено проведение массовых мероприятий и семейных праздников, введен строгий масочный режим. Также с целью минимизации рисков заражения пожилым людям предоставили специальные часы для покупок с 10:00 до 12:00.

— Ужесточаются меры в разных регионах Германии: в Берлине ограничены собрания с 23:00 до 6:00, а в течение дня в одном месте могут встречаться не более 50 человек. Во Франкфурте с 22:00 объявлен комендантский час для ресторанов, ограничивается время работы всех магазинов.