Главное о коронавирусе в России и мире на 12 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора на 10.30 утра 12 августа, за последние сутки в России выявлено 5 102 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 27,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 7 123 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 902 701 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 260 летальных исходов, выздоровело 710 298 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (689), Свердловской области (167), Санкт-Петербурге (161), Московской области (152) и Ростовской области (127).

— Количество случаев заражения коронавирусом в России за весь период пандемии превысило 900 тысяч.

— Президент РФ Владимир Путин объявил о том, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. По словам Путина, одна из его дочерей уже сделала прививку от инфекции.

— Специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что в день вакцинации от коронавируса нельзя употреблять алкоголь.

Главное в мире

По данным Worldometers на 10.30 12 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 20 535 454.

Первое место по числу зараженных занимают США — 5 305 957 человек. Далее идут Бразилия (3 112 393), Индия (2 332 908), Россия (902 701) и ЮАР (566 109).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (167 749), Бразилия (103 099), Мексика (53 929), Великобритания (46 628) и Индия (46 216).

— Российская вакцина от коронавируса отстает от разработок США, она прошла слишком мало клинических испытаний, заявила советник президента США Дональда Трампа, Келлиэнн Конуэй в интервью Fox News.

— В Сингапуре приступили к клиническим испытаниям еще одной вакцины от коронавируса, которая носит название Lunar-Cov19.