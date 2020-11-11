Главное о коронавирусе в России и мире на 11 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлен 19 851 новый случай коронавируса в 85регионах. Из них 24,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 432летальных исхода. За сутки в России полностьювыздоровели 18 616 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 477), Санкт-Петербурге (1 574), Московской области (701), Нижегородской области (414) и Архангельской области (338).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 836 960 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 31 593 летальных исхода, выздоровели 1 369 357 человек.

— 54-летний продюсер Виктор Дробыш госпитализирован с коронавирусом.

— В Москве будут хоронить умерших от коронавируса в закрытых гробах со стеклянными крышками

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 11 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 51 855 661.

Первое место по числу зараженных занимают США — 10 568 714 человек. Далее идут Индия (8 636 011) и Бразилия (5 701 283).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 245 943. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (162 842) и Индия (127 615).

— Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 10 миллионов. США по-прежнему остаются в мировых лидерах по числу выявленных случаев COVID-19.

— В Австралии стоматолога посадили в тюрьму на 2 месяца за работу во время изоляции. Женщина выходила из дома в течение восьми дней и за это время пролечила в общей сложности 41 пациента в своей клинике.