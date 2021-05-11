Главное о коронавирусе в России и мире на 11 мая: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 8 115 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Зафиксировано 329 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 009 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 828), Санкт-Петербурге (717), Московской области (657), Ростовской области (205) и Воронежской области (132).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 896 842 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 113 976 летальных исходов, выздоровели 4 509 915 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 11 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 159 618 787.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 515 308 человек. Далее идут Индия (22 992 517) и Бразилия (15 214 030).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 596 179. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (423 436) и Индия (250 025).

— Британия с 17 мая ослабит коронавирусные ограничения: людям разрешат ходить в гости, путешествовать по стране, откроются гостиницы, театры и музеи, пабы, рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей в помещениях, а не только на уличных террасах.

— Правительство Малайзии вводит в действие на период с 12 мая по 7 июня «Указ о контроле передвижения», представляющий собой набор жестких мер контроля распространения коронавирусной инфекции, на всей территории страны.

— ООН хотела бы иметь возможность использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», чтобы прививать своих сотрудников, но ожидает, когда препарат получит одобрение ВОЗ.

— В индийском городе Буксар в реке Ганг нашли по меньшей мере тридцать тел людей, умерших от COVID-19, пишет газета The Times of India.