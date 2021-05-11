В России за сутки выявили 8 115 новых случаев коронавируса
11:04
За последние сутки в России выявлено 8 115 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 14,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 329 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 009 человек.
Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 828), Санкт-Петербурге (717), Московской области (657), Ростовской области (205) и Воронежской области (132).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 896 842 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 113 976 летальных исходов, выздоровели 4 509 915 человек.
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