В России за сутки выявили 8 115 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 115 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 329 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 009 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 828), Санкт-Петербурге (717), Московской области (657), Ростовской области (205) и Воронежской области (132).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 896 842 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 113 976 летальных исходов, выздоровели 4 509 915 человек.