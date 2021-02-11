Главное о коронавирусе в России и мире на 11 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на четверг, 11 февраля, за последние сутки в России выявлено 15 038 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 553 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 21 961 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 040), Санкт-Петербурге (1 127), Московской области (721), Нижегородской области (454) и Воронежской области (363).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 027 748 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 78 687 летальных исходов, выздоровели 3 538 422 человека.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 11 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 107 892 434.

Первое место по числу зараженных занимают США — 27 897 214 человек. Далее идут Индия (10 871 060) и Бразилия (9 662 305).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 483 200. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (234 945) и Индия (155 399).

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