Российский стронгмен Михаил Кокляев высказался о драке с участием актера Владимира Епифанцева в баре Санкт-Петербурга. Российский артист заступился за Анастасию Веденскую, свою бывшую супругу, которой разбили голову.

«Интересные времена наступили, в то же время сложные времена. И кто прав, кто виноват — мы никогда не узнаем. Потому что чужая жизнь — потемки. Но в ситуации с Владимиром Епифанцевым как бы я поступил... Я бы просто не ходил по таким злачным местам, где кто-то кого-то может ударить пивной кружкой. В этой ситуации Владимир поступил как эксцентрик, по своему. На его месте я бы, конечно, посоветовал своей бывшей (если бы у меня была такая супруга) написать заявление в полицию», — приводит слова Кокляева РЕН ТВ.

20 февраля на турнире «Короли ринга», который будет транслировать телеканал РЕН ТВ, Кокляев проведет бой с блогером Артемом Тарасовым.