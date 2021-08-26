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РФПИ: «Защита от коронавируса усиливается через полгода после вакцинации «Спутником V»

08:47

Защита организма от штаммов коронавируса усиливается в течение 6 месяцев после вакцинации российской вакциной «Спутник V».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сказал, что по защита организма от штаммов коронавируса исследований в Аргентине.

«Наблюдения дают основания полагать, что защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, позволяющие избегать защитного иммунитета, увеличивается в течение 6 месяцев после вакцинации в результате продолжающегося процесса созревания нейтрализующих антител и увеличения их нейтрализующей эффективности», — сообщается на сайте РФПИ.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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