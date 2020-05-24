Глава Роспотребнадзора Попова сообщила, что Россия избежала перегрузки системы здравоохранения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российской системе здравоохранения удалось избежать перегрузки, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.

— 44 субъекта — больше половины в РФ — уже имеют основания переходить к первому этапу снятия ограничений сегодня или завтра. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим, — приводит слова Поповой ТАСС.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 24 мая всего зарегистрировано 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровел 99 825 человек.